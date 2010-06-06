Смоленский ОМОН карточку погибшего поляка не брал

В УВД по Смоленской области опровергли информацию о задержании сотрудников ОМОН, которые якобы воспользовались банковской картой генерального секретаря польского Совета по охране памяти борьбы и мученичества Анджея Пшевозника, погибшего при крушении президентского Ту-154 10 апреля.

Об этом сообщил первый заместитель начальника УВД по Смоленской области, начальник криминальной милиции Николай Турбовец.

«Не имеет места ни факт задержания сотрудников смоленского ОМОНа, ни факт совершения сотрудниками правоохранительных органов каких-либо преступлений, связанных с их работой на месте катастрофы», – приводит его слова Газета.ру.