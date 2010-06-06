Мир восстанавливается после кризиса быстрее, чем предполагалось
Версия министров финансов стран G20
Мир восстанавливается после глобального экономического кризиса быстрее, чем можно было бы предполагать, утверждают министры финансов стран "Большой двадцатки" (G20).
При этом они предупреждают, что преодолены пока далеко не все трудности.
В ходе своей встречи в Южной Корее главы финансовых ведомств и центральных банков 20 ведущих экономик мира подчеркнули, что проблема огромных бюджетных дефицитов требует к себе незамедлительного внимания, передает Би-Би-Си.
При этом они не пришли к какому бы то ни было компромиссу по вопросу о едином для всего мира банковском налоге.
Эта встреча проходит в рамках подготовки к саммиту "Большой двадцатки", который состоится в канадском Торонто 26-27 июня.
"Недавние потрясения финансовых рынков напоминают нам о том, что остаются существенные проблемы, и подчеркивают важность международного сотрудничества", - говорится в итоговом коммюнике, обнародованном по окончании встречи в Корее.
Кроме того, отмечают авторы документа, все последние события свидетельствуют о том, что государственные бюджеты нужно поддерживать на стабильном и состоятельном уровне.
Министры финансов в своем заявлении также отметили, что финансовый сектор должен вносить "справедливый и заметный вклад" в договоренности о помощи, необходимость которых может возникнуть в будущем, однако не упомянули ни о каких специальных банковских налогах.
Идея глобального налога на банки продвигается Соединенными Штатами Америки и Европейским Союзом, однако против нее выступают некоторые развивающиеся страны, а также Канада и Австралия.
В итоговом заявлении, тем не менее, содержатся положения, указывающие на необходимость более жесткого регулирования вопроса о размере сумм, которые банки должны иметь в качестве резервных.
Кроме того, министры финансов заявили о необходимости большей прозрачности, более четкого определения функций и контроля за работой хедж-фондов, кредитных агентств, а также за деятельностью в области компенсаций и деривативов.