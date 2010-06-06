Как решить пограничный спор на севере Адриатики (схема)

В Словении сегодня проходит референдум по вопросу об урегулировании пограничного спора с Хорватией, передает Радио «Свобода».

Избиратели должны подтвердить или отвергнуть соглашение, достигнутое лидерами двух стран в прошлом году - о том, что спор будет разрешен международной арбитражной комиссией.

Речь идет о морской границе в Пиранском заливе (часть Триестского залива в северной части Адриатического моря). Словения настаивает на предоставлении ей прямого доступа к международным водам, в то время как Хорватия утверждает, что такой доступ возможен только через ее территориальные воды.

Этот пограничный спор является одним из препятствий на пути к вступлению Хорватии в ЕС.