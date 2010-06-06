Клинтон «приписала» королеве Великобритании лишнюю неделю

Госсекретарь США Хиллари КЛИНТОН накануне поздравила с днем рождения королеву Великобритании ЕЛИЗАВЕТУ Вторую, как оказалось по ошибке на неделю раньше, пишет газета Telegraph.

Королева отмечает свой официальный день рождения 12 июня. На самом деле 84 года королеве исполнилось 21 апреля.

Оплошность заметили в Белом Доме, когда поздравление Х.КЛИНТОН от лица президента Барака ОБАМЫ и народа Соединенных Штатов уже было отправлено.

"Мы это сделали на неделю раньше. Обычно лучше поздравить на неделю раньше, чем на неделю позже", - отшутился представитель Белого дома перед журналистами в Вашингтоне.

В Букингемском дворце подтвердили факт ошибки.

"Это, конечно, просто ошибка, и это совсем не повод для обиды", - цитирует газета слова представителя Букингемского дворца.

"От лица президента ОБАМЫ и народа Соединенных Штатов я рада пожелать королеве ЕЛИЗАВЕТЕ Второй счастливого дня рождения и передать самые теплые пожелания народу Великобритании и стран Содружества", - говорится в заявлении госсекретаря США.

По ее словам, в течение многих десятилетий США и Великобритания вместе отстаивали интересы мира, свободы и глобального процветания. В этом году, напомнила Х.КЛИНТОН, мир отмечает 65-летие окончания Второй мировой войны, "когда две страны, вместе с нашими партнерами, объединились для победы над фашизмом и тиранией".

Сейчас, как отметила Х.КЛИНТОН, особые отношения США и Великобритании создают крепкую основу для совместного преодоления проблем ХХІ-го века, от поддержки миссии в Афганистане до восстановления мировой экономики после кризиса и мирного урегулирования на Ближнем Востоке.