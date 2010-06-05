В учениях Baltops 2010 участвуют страны НАТО, Швеция и Россия

Более 300 морских пехотинцев США в субботу прибыли в Эстонию для участия в международных учениях Baltops 2010 совместно с эстонскими военнослужащими, еще около 200 морских пехотинцев уже находились в стране, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Главного штаба Сил обороны Эстонии.

Эстонская часть учений Baltops пройдет с 7 по 18 июня на центральном полигоне Сил обороны, на берегу моря под Локса и в заливе Хара. В ходе учений впервые будет отработаны сценарии высадки союзников в Эстонии.

Всего в учениях Baltops 2010, которые также пройдут на территории Латвии, примут участие около 3 тысяч военнослужащих из США, Бельгии, Эстонии, Дании, Франции, России, Латвии, Великобритании, Литвы, Германии и Швеции, а также 36 кораблей, две подводных лодки и несколько десятков военных транспортных средств.

Со стороны Эстонии в учениях примут участие бойцы Скаутского батальона, разведрота военизированного ополчения Кайтселиит ("Союз защиты"), корабли ВМС Эстонии Tasuja, Ugandi и Admiral Cowan.

В рамках учений пехотинцы ВМС США и бойцы Скаутского батальона объединятся и в течение двух недель будут отрабатывать тактические навыки на центральном полигоне Сил обороны.

В то же время корабли эстонских ВМС и подразделение минных тральщиков НАТО будут проводить совместные учения в акватории залива Хара. В ходе учений при необходимости будет проводиться обезвреживание реальных взрывных устройств.

Кульминация учений запланирована на 15 июня, когда на берег Локса будет высажен десант, состоящий из американских пехотинцев и разведовательного подразделения Кайтселиита.