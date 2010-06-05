Эксперты ПАСЕ: пандемии гриппа AH1N1 не было

Представители комиссии по здравоохранению Парламентской ассамблеи Совета Европы заявляют, что пандемии гриппа AH1N1 не было и обвинили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в необоснованном раздувании паники.

Эксперты свое заявление обосновали результатами независимых исследований. Они утверждают, что паника, вызванная ВОЗ, привела к перезагруженности больниц и разбазариванию средств из госбюджетов по всему миру.

Согласно докладу ПАСЕ, число подтверждённых жертв AH1N1 в мире оказалось даже меньшим, чем при обычных сезонных эпидемиях гриппа.

А «Британский медицинский журнал» прямо обвиняет ВОЗ в коррупции. По данным издания, многие эксперты Всемирной организации здравоохранения имели финансовые связи с фармацевтическими компаниями. И не исключается, что о пандемии было объявлено именно под давлением производителей лекарств. «Государства мира потратили миллиарды долларов на запасы вакцины, большая часть которых так и осталась невостребованной”, - отмечает издание.