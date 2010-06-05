В Польше стартует президентская кампания

С сегодняшнего дня средства массовой информации Польши начинают трансляцию предвыборной агитации кандидатов на пост президента страны.

До полуночи 18 июня в эфире местных радиостанций и телеканалов будут ежедневно демонстрироваться сюжеты о кандидатах и их планах на посту главы государства.

За сутки до выборов, 19 июня, в Польше наступит "день тишины", сообщает ИТАР-ТАСС.

На пост президента претендуют десять кандидатов. Предполагается, что основная борьба развернется между представителем правящей партии "Гражданская платформа" Брониславом Коморовским и канидатом от партии "Закон и справедливость" Ярославом Качиньским.