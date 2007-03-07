Борис Ельцин потерял документы на землю стоимостью 40 миллионов
И вспомнил об этом... через год
|Борис Єльцин
Бесследно пропавшие бумаги разыскивают сотрудники столичного ОВД «Крылатское». Интересно, что история пропажи документов, подтверждающих право собственности Ельцина, сопровождается целым ворохом нестыковок.
Началось все с того, что рано утром 5 марта в отделение милиции явился 53-летний Александр Московкин – директор дачного потребительского кооператива «Калчуга», который занимается арендой и продажей элитной недвижимости на Рублево-Успенском шоссе, пишет «Твой день». Мужчина предъявил удостоверение, где значилось, что он является доверенным лицом бывшего президента России Бориса Ельцина. И ему нужно зарегистрировать заявление о пропаже бумаг с тем, чтобы после иметь возможность восстановить их.
От имени Бориса Николаевича Московкин сообщил, что «документы на право собственности на два земельных участка площадью 3,75 гектара и 0,25 гектара утеряны при неизвестных обстоятельствах», сообщает «Комсомольская правда». В подробности Александр Московкин вдаваться не стал. В ответ на расспросы еще раз сделал упор на то, что обстоятельства пропажи «не выяснены». В комментарии изданию Московкин заявил, что «документы Борис Николаевич потерял еще… в прошлом году».
«Обладая этими документами, мошенники могут подделать доверенность и попросту перепродать эту землю другим людям», - так для «КП» прокомментировал ситуацию адвокат коллегии адвокатов «Презумпция» Филипп Шишов.
Однако, судя по действиям господина Московкина в ОВД «Крылатское», для начала предстоит выяснить, о каких именно документах и на какие участки вообще идет речь.
Изначально предполагалось, что речь идет о землях, выделенных Борису Ельцину 5 апреля 1995 года главой администрации Одинцовского района. Тогда согласно постановлению № 653 президенту России передали в собственность участок размером 3,75 га, занятый отдельными деревьями и кустарником, в районе поселка Горки-10. Второй участок площадью 0,25 га был выделен экс-президенту раньше, напоминает «Твой день».
Но в заявлении Александра Московкина явно видно, что цифру 3,75 га. впоследствии исправили на 0,75. Неужели экс-президенту России грозит опасность не только от неизвестных похитителей документов?
|То самое заявление с исправленной цифрой площади земельного участка. И выдержка из постановления о выделении Борису Николаевичу участка в 4 раза большего, чем тот, что указан в заявлении. Фото Твой день