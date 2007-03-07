Борис Ельцин потерял документы на землю стоимостью 40 миллионов

Бывший президент России Борис Ельцин заявил в милицию о пропаже документов, удостоверяющих право его владения двумя участками в Одинцовском районе Подмосковья (знаменитая Барвиха) общей площадью в 4 гектара. Ориентировочная стоимость участков составляет от 10 до 40 миллионов долларов.

Бесследно пропавшие бумаги разыскивают сотрудники столичного ОВД «Крылатское». Интересно, что история пропажи документов, подтверждающих право собственности Ельцина, сопровождается целым ворохом нестыковок.

Началось все с того, что рано утром 5 марта в отделение милиции явился 53-летний Александр Московкин – директор дачного потребительского кооператива «Калчуга», который занимается арендой и продажей элитной недвижимости на Рублево-Успенском шоссе, пишет «Твой день». Мужчина предъявил удостоверение, где значилось, что он является доверенным лицом бывшего президента России Бориса Ельцина. И ему нужно зарегистрировать заявление о пропаже бумаг с тем, чтобы после иметь возможность восстановить их.

От имени Бориса Николаевича Московкин сообщил, что «документы на право собственности на два земельных участка площадью 3,75 гектара и 0,25 гектара утеряны при неизвестных обстоятельствах», сообщает «Комсомольская правда». В подробности Александр Московкин вдаваться не стал. В ответ на расспросы еще раз сделал упор на то, что обстоятельства пропажи «не выяснены». В комментарии изданию Московкин заявил, что «документы Борис Николаевич потерял еще… в прошлом году».

«Обладая этими документами, мошенники могут подделать доверенность и попросту перепродать эту землю другим людям», - так для «КП» прокомментировал ситуацию адвокат коллегии адвокатов «Презумпция» Филипп Шишов.

Однако, судя по действиям господина Московкина в ОВД «Крылатское», для начала предстоит выяснить, о каких именно документах и на какие участки вообще идет речь.

Изначально предполагалось, что речь идет о землях, выделенных Борису Ельцину 5 апреля 1995 года главой администрации Одинцовского района. Тогда согласно постановлению № 653 президенту России передали в собственность участок размером 3,75 га, занятый отдельными деревьями и кустарником, в районе поселка Горки-10. Второй участок площадью 0,25 га был выделен экс-президенту раньше, напоминает «Твой день».

Но в заявлении Александра Московкина явно видно, что цифру 3,75 га. впоследствии исправили на 0,75. Неужели экс-президенту России грозит опасность не только от неизвестных похитителей документов?