Медведев уверен, что ситуация в экономике России лучше, чем в Украине

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ уверен, что ситуация в экономике России «намного лучше», чем в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Д.МЕДВЕДЕВ сказал сегодня во время встречи с активом партии «Единая Россия» .

«Надо признаться, у них (в Украине) ситуация существенно сложнее, чем у нас, в экономике. По сути, перед приходом к власти ЯНУКОВИЧА была преддефолтная ситуация» - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

По словам Д.МЕДВЕДЕВА, средняя заработная плата в России в 2-3 раза выше, чем в Украине.

Он надеется, что в результате целого ряда «совместных мер» и решений, которые принимает украинская власть, эта проблема снята.

В то же время, считает Д.МЕДВЕДЕВ, надо еще очень много сделать, чтобы создать на основе украинской экономики современную и хорошо работающую систему.

«В советские времена украинская экономика никогда не была отсталой, а по многим позициям превосходила условия экономической жизни в других регионах Советского Союза», - сказал Президент РФ.

«От нас очень многое зависит. Я уверен, если мы будем много работать и часто общаться, встречаться, решать задачи, которые стоят перед нами, то тогда сумеем справиться», - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.