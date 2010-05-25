КНДР разорвала отношения с Южной Кореей

КНДР 25 мая объявила о разрыве отношений и прекращении всех контактов с Южной Кореей, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP. Так Пхеньян отреагировал на обвинения в том, что южнокорейский корвет "Чхонан" торпедировали северокорейские подлодки.

КНДР заявила, что вышлет всех граждан Южной Кореи, работающих на совместном производстве на границе двух стран, запретит южнокорейским судам входить в свои территориальные воды, а самолетам - пересекать воздушное пространство. Кроме того, Пхеньян объявил недействительным пакт о ненападении. Напомним Корейская война 1950-х годов закончилась перемирием, а мирный договор подписан не был.

Представитель Госдепа США Филип Краули (Philip Crowley) уже назвал решение Пхеньяна "странным". По его словам, разрыв отношений с Сеулом навредит только самой Северной Корее.

Ранее Южная Корея объявила о прекращении всех торговых связей с Северной, запретила ее судам заходить в свои территориальные воды, а также начала установку на границе с КНДР громкоговорителей для трансляции пропагандистских передач и электронных табло для пропагандистских текстов (южнокорейская пропаганда была свернута еще шесть лет назад).