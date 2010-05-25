Авария туристического автобуса в Анталье: 12 человек погибли

По меньшей мере 12 человек погибли и 28 получили различные травмы в результате аварии туристического автобуса в Анталье.

Как сообщает РИА «Новости»,в автобусе находились туристы, большинство из которых предположительно граждане России.

Авария произошла сегодня утров в уезде Аксу, когда автобус с туристами следовал из курорта Аланья в туристический центр Памуккале. По предварительным данным полиции, водитель автобуса уснул за рулем, и машина упала с 15-метровой высоты в реку Аксу.

К месту аварии направлены машины скорой помощи, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Полиция ведет расследование происшествия.