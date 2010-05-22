Украина ждет, что новый президент Польши продолжит курс Качиньского

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО надеется после избрания нового Президента Польши на сохранение стратегического партнерства с этой страной.

Об этом он сказал в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza.

Министр отметил, что погибший в авиакатастрофе Президент Польши Лех Качинский был "большим другом Украины", который поддерживал стратегическое партнерство с украинцами.

"Лучшим способом для почтения его памяти было бы продолжение этого курса, то есть развития отношений в духе стратегического партнерства", - сказал он.

Министр отметил, что запланированная на 24 мая в польском Сопоте встреча глав МИД стран–участниц инициативы ЕС "Восточное партнерство" этому будет способствовать.

К.ГРИЩЕНКО также назвал среди приоритетов взаимного сотрудничества увеличение товарооборота и инвестиций, проведение Евро-2012, трудоустройство украинцев в Польше, приграничное движение и культурное сотрудничество.

Как сообщал УНИАН, на 20 июня в Польше запланированы выборы Президента.