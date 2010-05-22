Наводнение в Польше привело к гибели 12 человек. По информации МВД страны, полиция и спасательные службы переведены на усиленный вариант несения службы. Власти используют вертолеты и лодки для вывоза людей из зоны природного бедствия. Сейчас в спешном порядке эвакуируются жители пригородов г.Вроцлав на западе страны. Там создалась угроза после того, как река Одер вышла из берегов в двух местах, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на AP.

Наводнение в Польше началось 21 мая после проливных дождей, шедших в течение недели. В Варшаве в состояние повышенной готовности приведены все спасательные службы в связи с подъемом уровня воды в Висле до 7,68 м.

Франция и Германия отправили польской стороне мощные насосные системы для откачки воды. Технику и команду спасателей ждут из стран Балтии.

Наводнение продолжается во всей Восточной Европе: в Венгрии, Чехии, Словакии, но в Польше ситуация самая серьезная.