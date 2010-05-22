Константинопольский патриарх прибыл в Москву

В субботу патриарх константинопольский Варфоломей прибыл в Россию с официальным визитом по приглашению главы Русской православной церкви, сообщает Би-би-си.

В московском аэропорту его встретили с государственными почестями.

Варфоломей впервые побывал в России в 1993 году, а последний раз был в Москве в конце 2008 года, принимая участие в похоронах патриарха Алексия II.

В ходе своего 10-дневного визита патриарх Варфоломей посетит святыни Москвы, побывает в Санкт-Петербурге и на Валааме.