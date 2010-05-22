Константинопольский патриарх прибыл в Москву
21:02, 22 мая 2010Мир
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Визит продлится 10 дней
В субботу патриарх константинопольский Варфоломей прибыл в Россию с официальным визитом по приглашению главы Русской православной церкви, сообщает Би-би-си.
В московском аэропорту его встретили с государственными почестями.
Варфоломей впервые побывал в России в 1993 году, а последний раз был в Москве в конце 2008 года, принимая участие в похоронах патриарха Алексия II.
В ходе своего 10-дневного визита патриарх Варфоломей посетит святыни Москвы, побывает в Санкт-Петербурге и на Валааме.
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