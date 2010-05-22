В Москве прошла акция солидарности с шахтерами

Около 150 активистов оппозиционных движений левого толка приняли участие в акции в Москве в поддержку шахтеров Кузбасса.

"Акция проходила на Чистых прудах, участвовало около 150 человек. Мероприятие было согласовано со столичными властями", - приводит слова одного из организаторов пикета, координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова, Би-би-си.

По его словам, на акции звучало много требований. В частности собравшиеся требовали отменить сдельную оплату труда, провоцирующую нарушения техники безопасности, сообщил Удальцов.

Как заявил активист "Левого фронта", пикет завершился без происшествий.