Путин о Грузии, оппозиции, православном народе и преступной политике

Россия не собирается вмешиваться во внутриполитические дела Грузии, заявил в интервью Межгосударственной телерадиокомпании "МИР" премьер-министр России Владимир Путин.

По словам премьера, его встречи с представителями сегодняшней грузинской оппозиции, в том числе с Нино Бурджанадзе и Зурабом Ногаидели, говорят не о том, что Москва хочет "вмешиваться во внутренние дела Грузии, а о том, что общественность Грузии понимает, что нужно выстраивать как минимум нормальные межгосударственные отношения". "То, что у нас сегодня диалог с различными политическими силами Грузии налажен - это хорошая предпосылка для того, чтобы наладить с Грузией и нормальные межгосударственные отношения", - цитирует РосБизнесКонсалтинг. Он отметил, что сейчас у руководства России "складывается диалог с теми людьми, с которыми совсем недавно было достаточно сложно разговаривать".

"Мы считаем грузинский народ дружественным народом по отношению к России и российскому народу. У нас веками сложились особые отношения. Это православный народ, близкий нам по духу и по истории. То, что произошло в последние годы - это результат, мягко говоря, ошибочной, если не сказать преступной политики нынешнего грузинского руководства", - сказал В.Путин.