Грищенко: в сближении России и Польши нет угрозы для Украины

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО не видит в потеплении отношений между Польшей и Россией угрозы для Украины.

Об этом он сказал в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza.

"Оба государства являются нашими стратегическими партнерами. Приязненные отношения между ними не пугают нас, а наоборот - соответствуют национальным интересам Украины", - сказал министр.

К.ГРИЩЕНКО заметил, что государства начинают менять политику конфронтации на диалог, приведя пример "перезагрузки" отношений между США и Россией.

"Улучшение польско-российского диалога вписывается в этот процесс. Украина радуется этому", - сказал министр.