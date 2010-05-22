Грищенко: в сближении России и Польши нет угрозы для Украины
16:29, 22 мая 2010Мир
1963 0
"Украина радуется этому"
Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО не видит в потеплении отношений между Польшей и Россией угрозы для Украины.
Об этом он сказал в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza.
"Оба государства являются нашими стратегическими партнерами. Приязненные отношения между ними не пугают нас, а наоборот - соответствуют национальным интересам Украины", - сказал министр.
К.ГРИЩЕНКО заметил, что государства начинают менять политику конфронтации на диалог, приведя пример "перезагрузки" отношений между США и Россией.
"Улучшение польско-российского диалога вписывается в этот процесс. Украина радуется этому", - сказал министр.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter