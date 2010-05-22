Пилотом разбившегося в Индии самолета был россиянин или серб

Пилот разбившегося в Мангалоре лайнера Boeing 737 авиакомпании Air India был россиянином. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на индийский телеканал CCNN-IBN. Имел ли он российское гражданство или был выходцем из РФ, не уточняется. CNN-IBN называет пилота русским и указывает его имя - З. Глушица (Z Glusica). Телеканал NDTV приводит похожее имя, но утверждает, что летчик был сербом.

Второй пилот разбившегося самолета - индиец.

"Боинг", разбившийся в аэропорту Мангалора, при посадке коснулся земли примерно на 600 метров дальше расчетной точки на взлетной полосе. Как сообщает телеканал CNN-IBN, такие данные получены в результате предварительного расследования катастрофы.

Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Мангалора имеет протяженность около 2400 метров. Она расположена на вершине холма, что требует предельной точности при приземлении. CNN-IBN отмечает, что аэропорт Мангалора считается одним из самых сложных для взлета и посадки. Пилот "Боинга" имел опыт посадки в Мангалоре.

Катастрофе также могли способствовать сложные погодные условия. В последние два дня в Мангалоре шли проливные дожди.

Перед посадкой экипаж "Боинга" не сообщал о каких-либо неполадках на борту.