Премьер-министр похвалил Великобританию за отказ от евро

Новый премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон на встрече с президентом Франции Николя Саркози заявил, что британские власти поступили правильно, когда приняли решение пока не вступать в еврозону и воздержаться от перехода на общеевропейскую валюту. Об этом сообщает BBC News.

Премьер-министр также дал понять, что будет сопротивляться всем попыткам расширить полномочия центральных органов ЕС в части рассмотрения национальных бюджетов прежде их утверждения в своих странах, а также использует право вето, если будет создаваться новый документ о членстве в Евросоюзе.

Тем не менее, по словам Кэмерона, стабильность экономики еврозоны и сильный евро по-прежнему остаются в интересах Великобритании. В свою очередь, Саркози добавил, что единая валюта Европы ранее уже успела доказать свою "успешность".

Со своей стороны некоторые лидеры все же считают своим долгом объявить о "солидарности": накануне французский лидер Николя Саркози заявил, что между Францией и Германией нет "разногласий относительно реформы зоны евро".

Разговоры о разногласиях начались после того, как Германия в одностороннем порядке ограничила так называемые "голые" продажи ценных бумаг без обеспечения, не заручившись согласием других европейских стран.

В феврале текущего года, напоминает Лента.ру, министр по делам бизнеса Великобритании Питер Манделсон заявил, что "однажды" страна примет евро в качестве национальной валюты. Манделсон, однако, подтвердил, что в ближайшее время переход на евро маловероятен.

С начала года европейская валюта значительно ослабила свои позиции на мировом валютном рынке, во многом из-за долгового кризиса в Греции. К середине мая курс евро опустился до минимума за четыре года, снизившись до отметки в 1,2235 доллара.