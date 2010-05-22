Россия предложила Польше вместе строить Балтийскую АЭС

Россия предложила Польше принять участие в строительстве Балтийской АЭС, сообщил польский министр инфраструктуры Цезары Грабарчик по итогам третьего заседания российско-польской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, сообщает Би-би-си.

"Российская сторона предложила польской принять участие в строительстве Балтийской АЭС и потом совместно использовать возможности польской стороны по транспортировке электроэнергии и заниматься продажей электроэнергии в Европу, а также (Россия) предложила свои услуги по строительству электростанции в Польше. Я считаю, что есть перспектива в интеграции наших электросетей для поставки электроэнергии в Польшу", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.

Строительство атомной электростанции (АЭС) начато в конце февраля в Калининградской области.

Ожидается, что два энергоблока Балтийской АЭС будут вырабатывать 2,3 тысячи МВт новой установленной мощности.

Первый энергоблок планируется построить в 2016 году, второй - в 2018 году.