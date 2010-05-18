Зачем Украине Вьетнам?

Украина заинтересована в наращивании торгово-экономического сотрудничества с Социалистической Республикой Вьетнам, в первую очередь, в машиностроении, авиастроении, судостроении, энергетике, химической промышленности, ВПК, в сфере геологоразведки

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министр Украины, об этом Андрей КЛЮЕВ заявил сегодня во время встречи с членом Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Хоанг Бинь КУАНОМ.

Для активизации сотрудничества А.КЛЮЕВ предложил повысить уровень Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

По словам А.КЛЮЕВА, украинская сторона заинтересована в организации поставок во Вьетнам широкого спектра оборудования и оборудования для топливно-энергетического комплекса, а также сельскохозяйственной и другой техники. По его словам, Украина готова активно участвовать в процессе модернизации и реконструкции энергетики Вьетнама, а также в строительстве новых энергетических объектов.

«Кроме того мы готовы расширять сотрудничество в авиационной сфере, включая поставки самолетов и вертолетов, модернизацию и обновление парка самолетов серии «Антонов», которые используются во Вьетнаме», - сказал он.

Украина, отметил вице-премьер, планирует значительно улучшить логистику поставок собственных зерновых в Китай и страны Юго-Восточной Азии, и, соответственно, может существенно увеличивать экспорт этих сельскохозяйственных культур во Вьетнам. Он напомнил, что на сегодняшний день зерно, наряду с продукцией черной металлургии, является одной из основных составляющих украинского экспорта во Вьетнам.

А.КЛЮЕВ обратил внимание на тот факт, что Вьетнам - одна из немногих стран мира, с которой даже в условиях мирового кризиса наблюдалось увеличение товарооборота благодаря наращиванию объемов украинского экспорта. Так, в 2009 году украинско-вьетнамской товарооборот составлял 366,74 млн. дол. Экспорт украинской продукции в СРВ вырос до 248,7 млн. долл., импорта из Вьетнама составлял 118,04 млн. дол.

Собеседники также признали, что существуют большой потенциал и взаимная заинтересованность в увеличении военно-технического сотрудничества, и договорились, что к следующему заседанию двусторонней Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничества соответствующие специалисты двух стран должны подготовить проекты соглашений в приоритетных направлениях.