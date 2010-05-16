Экологи заявляют об опасности «Южного потока»

Российские экологи заявляют о возможности нанесения ущерба экологии Черного моря и Краснодарского края в связи с началом прокладки газопровода «Южный поток».

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил член совета Межрегиональной природоохранной и правозащитной общественной организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу» Фурен ГАЗАРЯН накануне общественных слушаний по морской части газопровода «Южный поток», которые должны состоятся 17-18 мая в Геленджике и Анапе.

В частности, Ф.ГАЗАРЯН отметил, что магистральный газопровод «Южный поток», предназначенный для экспорта российского газа в Европу по дну Черного моря – это «очередной крупномасштабный экологически опасный проект, который планируется реализовать в Краснодарском крае».

Он сообщил, что на общественные слушания вынесены материалы технико-экономического обоснования проекта морской части газопровода, разработанные OАO «Гипроспецгаз» по заказу ОАО «Газпром». Сухопутная часть проекта обсуждаться не будет, хотя именно с ней связаны наиболее значимые экологические и социальные проблемы при его реализации, считают экологи.

Проект предусматривает два альтернативных варианта размещения морской части газопровода. Согласно первому, предполагается, что газопровод будет выходить на берег в районе поселка Архипо-Осиповка (город-курорт Геленджик) на трассу существующего газопровода «Голубой Поток». Согласно второму - вблизи поселка Варваровка (город-курорт Анапа), сообщил он.

По мнению члена совета «Экологической Вахты по Северному Кавказу», вариант с выходом трассы на берег южнее Анапы потребует прокладки совершенно новой трассы на значительном участке предгорий, что повлечет за собой вырубку лесов, новые пересечения рек и плавневых участков. При строительстве может также пострадать Утришский заповедник и рекреационный потенциалу курорта Анапа.

Экологи утверждают, что «Анапский» вариант неприемлем также из-за того, что морская часть газопровода пройдет через особо охраняемую морскую акваторию «Анапская банка», являющуюся одной из наиболее ценных в российских водах Черного моря.

Вариант «Архипо-Осиповка» тоже несет проблемы, поскольку строительство газопровода и новой компрессорной станции затронут памятник природы «Урочище сосны крымской «Архипо-Осиповское». В результате пострадают места обитания охраняемых видов животных и растений, подчеркнул он.

По мнению экологав, с природоохранной точки зрения более предпочтителен вариант, предусматривающий выход газопровода на берег в районе Архипо-Осиповки и прокладку сухопутной части «Южного потока» параллельно «Голубому потоку», с минимальным расширением полосы отвода.

«Предсказать последствия строительства «Южного потока» пока сложно. Но есть основания полагать, что они вряд ли будут отличаться от того экологического беспредела, который устроил «Газпром» при строительстве «Голубого потока», - подчеркнул Ф.ГАЗАРЯН.

Они напомнил, что в 2001 году этот трубопровод разрезал пополам уникальный памятник природы «Урочище сосны крымской «Архипо-Осиповское», при этом были уничтожены тысячи «краснокнижных» деревьев. Несмотря на протесты «зеленых», тогда «Газпром» отказался изменить трассу газопровода, пообещав, что нанесенный ущерб будет восполнен. Однако до настоящего времени компания так и не выполнила этих обещаний. Не ведёт она и обещанного мониторинга растительного и животного мира на «Голубом Потоке». В настоящее время трасса «Голубого Потока» и технологические дороги к ней используются для криминальных рубок леса, несмотря на их якобы строгую охрану службой безопасности газопровода. «В целом, "Газпром зарекомендовал себя в Краснодарском крае как одна из самых экологически опасных и недружественных для общественности компаний», - заявил Ф.ГАЗАРЯН.