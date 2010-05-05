К расследованию катастрофы самолета Качиньского привлекают американцев

Американские эксперты примут участие в изучении изготовленных в США бортовых систем самолета Президента Польши Леха Качиньского, который разбился под Смоленском 10 апреля.

Об этом говорится в сообщении Межгосударственного авиационного комитета Российской федерации, которым владеет агентство УНИАН.

МАК сообщает, что американцы проанализируют работу системы раннего предупреждения о приближении к земле TAWS и бортовой навигационной системы GNSS с представителями заводов - производителей этого оборудования и авиационными экспертами из России и Польши.

Анализ будет проводиться на территории США.

МАК также сообщает, что российские и польские эксперты, исследующие причины авиакатастрофы, пришли к выводу, что техника на борту президентского Ту-154 работала исправно. "Замечаний по работе техники в полете не было", - отметили в МАКе.

В то же время польская Gazeta Wyborza со ссылкой на российского авиационного эксперта обратила внимание на противоречия в сообщении МАК.

"МАК сам себе противоречит. Если бортовые самописцы подтверждают, что оборудование на борту самолета вашего Президента все время действовали исправно, это значит, что нет замечаний к работе навигационных систем. Отправка их в США имеет такой же смысл, как реконструкция самолета по его обломкам для воссоздания траектории полета в последние секунды перед катастрофой", - сказал он изданию.

Эксперт добавил, что, по его данным, ни разу после авиакатастроф в России МАК не направлял оборудование с разбитого самолета на анализ в США. "Наши эксперты, очевидно, хотят на этот раз себя застраховать перед возможными подозрениями и обвинениями", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по данным издания Gazeta Polska, самолет Л.Качиньского, который был оборудован системой TAWS, стал первым самолетом, попавшим в авиакатастрофу с начала установки этого оборудования на самолетах с конца 90-х годов.

По данным газеты, эта система, которая засвидетельствовала свою эффективность по предупреждению возможного столкновения с землей, с 2005 года в обязательном порядке устанавливается на все современные самолеты.

Два из трех бортовых самописцев (черных ящиков) президентского Ту-154 расшифровываются в Москве российскими и польскими экспертами.

Третий самописец, который дополнительно был установлен польской стороной, также совместно расшифровывается в Польше.

Польша рассчитывает получить от России все самописцы и обещает после анализа подлинности записей обнародовать их.