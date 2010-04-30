Шварценеггер не против побороться за президентство в США

Губернатор штата Калифорния в США Арнольд Шварценеггер в передаче «Ночное шоу» телекомпании Эн-би- си заявил о готовности баллотироваться в президенты США при внесении необходимых поправок в Конституцию и закон о выборах США. Ведущий программы Джей Лино задал губернатору вопрос, готов ли тот выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, если бы законы ему это позволяли. «Без каких- либо сомнений», - ответил Шварценеггер, родившийся в Австрии.

Конституция США не позволяет баллотироваться в президенты гражданам страны, родившимся в других государствах. Внесение изменений в Основной закон должны одобрить две трети состава обеих палат Конгресса только на первом этапе. Сам Шварценеггер смотрит на вещи реально и осознает, что такой поворот событий в ближайшем обозримом будущем маловероятен, уточнил позднее официальный представитель губернатора Аарон Маклир.

Выборы нового губернатора Калифорнии состоятся 2 ноября этого года. Конституция запрещает одному человеку занимать этот пост дольше двух сроков подряд. Поэтому Арнольд Шварценеггер в выборах участвовать не будет. Его преемник избирается на четыре года.

Газета.ру