И.о. президента Молдовы заявил, что не приедет на парад Победы в Москву
12:25, 25 апреля 2010Мир
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Что делать там побежденным?
Временно исполняющий обязанности президента Молдовы, спикер парламента Михай ГИМПУ сообщил, что он не будет присутствовать 9 мая в Москве на параде Победы, передает РИА «Новости».
«Меня ничего не связывает с Москвой. Туда едут лишь победители, что делать там побежденным?» - заявил М.ГИМПУ в интервью одному из местных телеканалов.
«Я согласен с тем, что исполняется 65 лет со дня окончания Второй мировой войны, но я не могу забыть несчастья, депортации, голод, через которые прошли граждане Молдовы во время Советского Союза», - отметил и.о. президента Молдовы.
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