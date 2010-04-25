И.о. президента Молдовы заявил, что не приедет на парад Победы в Москву

Временно исполняющий обязанности президента Молдовы, спикер парламента Михай ГИМПУ сообщил, что он не будет присутствовать 9 мая в Москве на параде Победы, передает РИА «Новости».

«Меня ничего не связывает с Москвой. Туда едут лишь победители, что делать там побежденным?» - заявил М.ГИМПУ в интервью одному из местных телеканалов.

«Я согласен с тем, что исполняется 65 лет со дня окончания Второй мировой войны, но я не могу забыть несчастья, депортации, голод, через которые прошли граждане Молдовы во время Советского Союза», - отметил и.о. президента Молдовы.