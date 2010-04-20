Лукашенко требует от министров поднять деньги, что «под ногами лежат»

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО поручил Комитету государственного контроля Беларуси проанализировать действия правительства по расширению в условиях кризиса рынков сбыта белорусской продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЛУКАШЕНКО заявил сегодня, выступая в белорусском парламенте с посланием к белорусскому народу.

"Я прошу Комитет государственного контроля и главу администрации Президента представить мне конкретный анализ результативности деятельности правительства в этом году, особенно в кризисный период, по завоеванию новых рынков", - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

По его словам, в связи с образованием складских запасов продукции многие специалисты обратили внимание на востребованность белорусской продукции на мировых рынках. "Тогда я отдал распоряжение правительству и руководителям предприятий, министрам поехать по всему миру и уточнить, где нужна наша продукция. Разъехались… Масса командировок… А результат?", - сказал он.

А.ЛУКАШЕНКО отметил, что в 2009 году торговый баланс сложился не в пользу Беларуси. "Отрицательное сальдо составило 5,5 млрд. долларов", - констатировал он, отметив необходимость диверсификации товарной структуры белорусского экспорта.

"Сегодня питьевой воды в мире не хватает катастрофически, и цена питьевой порой выше цены на нефть – зарабатывайте деньги! Деньги у нас под ногами", - потребовал Президент Беларуси.

В то же время, он поручил правительству до 1 июля 2010 года подготовить программу социально-экономического развития страны на следующую пятилетку. "Если нынешний кадровый состав (правительства) покажет, что не в состоянии реализовать задачи в этом году, то новую программу будут реализовывать другие люди, и обиды в этом быть не должно. Кто выработался, тот должен уйти на другую работу. В то же время я никого с работы не выгоняю. Можете - делайте, не можете - уходите. Не ждите, пока вас попросят", - добавил А.ЛУКАШЕНКО.