Во время погромов в пригороде Бишкека погибли два человека

Во время погромов в северном пригороде Бишкека погибли два человека, 13 получили ранения, подтвердили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Киргизии.

Беспорядки в окрестностях киргизской столицы начались после того, как неизвестные молодые люди начали захватывать земли, принадлежащие крестьянам-дольщикам. Владельцы земель (в основном этнические турки-месхетинцы) дали отпор захватчикам, и те направились в сторону Бишкека, по пути поджигая дома, кидая камни и ломая автомобили.

Толпа была остановлена милицией у границы города. С наступлением темноты захватчики вернулись в поселок и продолжили беспорядки. Представитель Минздрава заявил, что врачи работают в условиях продолжающихся погромов. Свидетели заявляют, что в Маевке сожжено множество домов. Туда прибыли подразделения внутренних войск, отряды милиции и следственно-оперативные группы. Около 50 мародеров уже задержаны.

Во время беспорядков были повреждены машины скорой медицинской помощи, прибывшие для оказания помощи раненым, сообщают в Минздраве.