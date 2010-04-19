НАТО не хватает 450 инструкторов для Афганистана

НАТО не хватает еще 450 инструкторов для обучения сил безопасности Афганистана.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на пресс-конференции Генеральный секретарь НАТО Андерс фог РАСМУССЕН.

«В последние недели было обещано и подтверждено странами-участницами направление 850 инструкторов в Афганистан... НАТО не хватает еще 450 инструкторов», - сказал он.

Генсек НАТО отметил, что во время заседания Совета Североатлантического альянса на уровне министров иностранных дел, которое должно состояться на этой неделе в Таллинне, он призовет министров всех 46 стран, которые принимают участие в операции НАТО в Афганистане, направить дополнительно инструкторов в эту страну.

Как сообщал УНИАН, в планах НАТО – постепенная передача ответственности за безопасность в Афганистане местным силам безопасности. Для этого необходимо подготовить нужное количество правоохранителей.