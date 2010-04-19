Полеты над Европой могут быть возобновлены уже завтра

Полеты в ЕС могут быть возобновлены уже завтра, во вторник, 20 апреля.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня на брифинге по завершению чрезвычайного заседания Совета министров по вопросам транспорта ЕС вице-президент Еврокомиссии, ответственный за вопросы транспорта, Сиим КАЛЛАС.

"Министры решили интенсифицировать оценку рисков и координацию", - сказал он.

"Новые меры контроля вступят в силу с 8.00 вторника. Начиная с завтрашнего утра, мы надеемся видеть больше самолетов в воздухе", - добавил С.КАЛЛАС.

По словам представителя Евроконтроля (организации, занимающейся вопросами безопасности полетов в Европе – УНИАН) Бо РЕДЕБОРНА, ожидается, что уже во вторник количество полетов возрастет на 10-15% по сравнению с сегодняшним днем.

Чиновник также отметил, что с учетом нынешних процессов на вулкане, ожидается, что облако пепла станет безопасным для Европы до вечера среды.

Как сообщал УНИАН, авиасообщение в значительной части Европы парализовано с 15 апреля из-за пепла, который выбрасывает в воздух исландский вулкан Эйяфьяллайокуль.