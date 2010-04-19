России предлагают участие в системе противоракетной обороны Европы

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН хочет создать систему противоракетной обороны Европы с участием России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

“И я верю, что построение противоракетной обороны, которое будет включать Россию, поможет создать архитектуру безопасности, которую мы все хотим увидеть”, - сказал он.

Генсек НАТО выразил убеждение в том, что решение о создании системы противоракетной обороны должно быть одобрено на саммите НАТО в Лиссабоне в ноябре этого года.

По словам А.РАСМУССЕНА, необходимость создания системы противоракетной обороны объясняется, прежде всего, растущими угрозами ракетных ударов, в том числе со стороны Ирана.

Он также отметил, что хотя окончательного ответа относительно России пока нет, тем не менее, есть определенные позитивные сигналы, которые поступают из Москвы по поводу такой идеи.

Генсек НАТО добавил, что вопросы противоракетной обороны и вопросы отношений с Россией должны обсуждаться на заседании Совета Североатлантического альянса на уровне министров иностранных дел на этой неделе в Таллинне.