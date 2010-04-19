В Европе сегодня не состоится каждый третий авиарейс

Сегодня на Европейском континенте из-за облака вулканического пепла не состоится каждый третий авиарейс.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщает ответственная за безопасность полетов в Европе организация Eurocontrol.

"Eurocontrol ожидает сегодня 8-9 тысяч авиарейсов в европейском пространстве. В обычный понедельник мы бы ожидали 28 тысяч", - отмечено в сообщении.