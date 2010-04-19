Министрам ЕС надоело «сидеть и ждать, пока туча пепла развеется»

Министры транспорта стран Европейского Союза собираются провести срочные переговоры относительно путей решения кризиса воздушных перелетов, запрещенных из-за тучи вулканического пепла в небе над Европой.

Об этом сообщает украинская служба радио Би-Би-Си.

Согласно сообщению, за 5 дней приостановки воздушных перевозок не смогли вылететь свыше 6,8 миллионов пассажиров.

Комиссар ЕС по вопросам транспорта Сиим КАЛЛАС говорит: "Мы не можем просто сидеть и ждать, пока туча пепла развеется".

Страны, где закрыто воздушное пространство:

Австрия, Бельгия, Чешская республика, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Венгрия, Ирландия, Латвия, Люксембург, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия, Швейцария, Британия.

Страны, где частично закрыто воздушное пространство:

Болгария (София и Пловдив работают), Франция (южные аэропорты работают), Италия (северное воздушное пространство должно возобновить работу с 5 часов утра в понедельник), Норвегия (большинство аэропортов работают), Польша (несколько аэропортов, включительно с варшавским, открыты), Щвеция (северные аэропорты открыты).

Страны, где полеты не отменены:

Греция, Литва, Португалия, Россия, Турция, Украина, Испания.