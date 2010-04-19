Президент Киргизии перед свержением успел спрятать 200 млн. долларов

Временное правительство Киргизии просит мировое сообщество найти и заблокировать счета бывшего президента Курманбека Бакиева и его окружения. В начале апреля 2010 г. только за двое суток через шесть коммерческих банков было выведено 200 млн долл., передает радиостанция "Маяк".

По словам замглавы временного правительства Темира Сариева, по предварительной информации, средства находятся в одном из американских банков. Ситуация уже обсуждалась с помощником госсекретаря США. Временное правительство сообщило, что эти средства окружение экс-президента К.Бакиева может использовать для организации терактов.

После переворота в Киргизии в отношении бывшего президента К.Бакиева было возбуждено уголовное дело как по фактам убийств в ходе беспорядков 7 апреля в Бишкеке, так и в связи с эпизодами, касающимися злоупотреблений К.Бакиева своим положением, сообщил вице-премьер Киргизии Азимбек Бекназаров.

Правоохранительные органы Киргизии, напоминает РосБизнесКонсалтинг, продолжают поиски братьев свергнутого президента К.Бакиева. Бывший лидер страны и его ближайшее окружение подозреваются в коррупции, убийствах журналистов и политиков. Заведено более 200 уголовных дел. Сам К.Бакиев, покинувший Киргизию и ушедший в отставку, отвергает обвинения в преступлениях, выдвинутые против него и его окружения.