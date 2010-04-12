122 тысячи долларов Медведев держит в банках на 12 счетах

Доход Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА за 2009 год составил 3,3 млн. руб. (около 113 тыс. долл.)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

Совместно с супругой Светланой МЕДВЕДЕВОЙ Президент России владеет квартирой в Российской Федерации площадью 367,8 кв. м.

Кроме этого, Д.МЕДВЕДЕВ имеет в банках Российской Федерации 12 счетов на общую сумму 3574747,34 руб. (около 122 тыс. долл.), владеет на условиях аренды земельным участком в РФ площадью 4700 кв.м. и легковым автомобилем ГАЗ 20 «Победа» 1948 года выпуска.

Супруга Президента России С.МЕДВЕДЕВА, кроме совместной квартиры, имеет в банке РФ счет на сумму 7503,89 руб. (около 255 долл.), два машино-места общей площадью 32,5 кв. м. и легковой автомобиль «Фольксваген Гольф» 1999 года выпуска.

Сын Президента РФ Илья МЕДВЕДЕВ за прошлый год доходов не имел, имущества, принадлежащего ему на праве собственности, вкладов в банках, ценных бумаг, обязательств имущественного характера не имеет.