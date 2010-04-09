Медведев со Шредером запустили строительство Nord Stream

«Газпром» сегодня официально открыл строительство газопровода Nord Stream, нового маршрута транспортировки газа в Европу.

Как сообщает “Газета.ру”, об этом было объявлено на торжественной церемонии, посвященной началу строительства.

В церемонии приняли участие Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр Нидерландов Ян Петер БАЛКЕНЕНДЕ, еврокомиссар по энергетике Гюнтер ОТТИНГЕР, экс-канцлер Германии, председатель комитета акционеров компании-оператора проекта Nord Stream AG Герхард ШРЕДЕР, глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР, управляющий директор Nord Stream AG Маттиас ВАРНИГ.

В бухте Портовая состоялась символическая сварка для соединения российских и европейских газотранспортных сетей.

Во вторник были начаты работы по укладке труб газопровода на дно Балтийского моря.