"Дорожная карта" автоматизирует переход к безвизовому режиму с ЕС

В Европейской комиссии заявляют, что вопрос предоставления Украине «дорожной карты» для отмены виз носит исключительно политический характер.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил, выступая на заседании Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента генеральный директор Генерального директората «Внешние сношения» Хьюг МИНГАРЕЛЛИ.

«Речь идет исключительно о политических дебатах в Совете ЕС, нет никаких технических предпосылок», - сказал он.

Представитель ЕС подчеркнул, что решение о предоставлении «дорожной карты» должно быть одобрено странами-членами ЕС.

Он также подчеркнул, что предоставление «дорожной карты» автоматизирует процесс перехода к безвизовому режиму с Украиной, в то время как простой визовый диалог, который ведется сейчас между Украиной и ЕС, существенно подвержен политическому влиянию.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали диалог об отмене безвизового режима 29 октября 2008 года. До последнего времени ЕС отказывался предоставить Украине "дорожную карту", необходимую для перехода к безвизовому режиму.

22 марта этого года на заседании Совета иностранных дел ЕС министры иностранных дел стран-членов ЕС консенсусно поддержали предоставление Украине "дорожной карты", но на четких условиях.