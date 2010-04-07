Европа призывает Киргизию к сдержанности

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности, вице-президент Еврокомиссии Кэтрин ЭШТОН призывает власти и оппозицию Кыргызстана к диалогу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в заявлении К.ЭШТОН.

"Я призываю обе стороны продемонстрировать сдержанность и немедленно возобновить диалог между правительством и оппозиционными силами для поиска мирного решения", - отмечается в заявлении.

Шеф европейской дипломатии выражает глубокую обеспокоенность последними сообщениями из Кыргызстана.

Кроме того, К.ЭШТОН обеспокоена арестами лидеров оппозиции, в том числе бывшего премьер-министра Алмазбека АТАМБАЕВА, бывшего спикера парламента Омурбека ТЕКЕБАЕВА, Исы ОМУРКУЛОВА и Теймира САРИЕВА, а также попытками властей ограничить свободу слова и свободу СМИ.

"Любое дальнейшее развитие этих драматических событий должно происходить в уважении к Конституции Кыргызстана и в рамках законных процессов, в том числе с обеспечением права на защиту арестованных лиц", - отмечает К.ЭШТОН.

Как сообщалось, в результате массовых акций протеста в Бишкеке было введено чрезвычайное положение. Сотрудники служб безопасности страны стреляли по демонстрантам, которые требовали отставки Президента Курманбека БАКИЕВА, обвиняя его в коррупции, политических преследованиях, ограничении свободы слова и провале социальной политики.

Кроме Бишкека протестными выступлениями охвачены города Ош, Нарын, Талас и Токмок.

По данным Министерства здравоохранения, в Бишкеке в результате огнестрельных ранений погибли 17 человек.