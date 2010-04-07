Лидер киргизской оппозиции объявил главную цель - переворот

Бывший генпрокурор Киргизии, в настоящее время - один из лидеров оппозиции, Азимбек Бекназаров объявил главную цель митингующих - "сменить власть в стране".

"Взять власть в свои руки в области - не главное, главное - сменить власть в стране", - заявил он на митинге в охваченном беспорядками Нарыне. В настоящее время экс-генпрокурор вместе с соратниками готовится к выезду в Бишкек.

На площади в Нарыне на настоящий момент около 5000 человек, сообщает Newsru.

Избранный участниками митинга "народный губернатор" Адыл Эсенов, и.о. руководителя НПО "За коалицию и демократию", уже отдает распоряжения. В частности, по его указанию, площадь оцеплена спецтехникой и автомашинами.

По всей Киргизии митингующие захватывают власть. По данным оппозиционеров, "под контроль народа" уже перешли областные центры Талас и Нарын, захвачены здания государственных администраций в Московском и Чуйском районах /Чуйская область/. Под контроль демонстрантов, сообщают те же источники, перешла и администрация города Токмак (Чуйская область).

В Иссык-Кульской области губернатор Кыдыкбек Исаев сдал свои полномочия, сейчас здание государственной областной администрации находится в распоряжении толпы, передает информагентство КАБАР.

В НПО Сокулукском районе Чуйской области в настоящее время глава района и его замы не допускаются в здание администрации, которое разгромлено участниками беспорядков. При этом основная масса митингующих организовано вывезена в столицу. Около 50 сторонников оппозиции удерживают здание под своим контролем.

В городе Токмок участники беспорядков уже разгромили мэрию, мародеры грабят рынок.

Свыше трех тысяч человек собрались у мэрии города, закидали окна здания камнями и проникли в помещение, сообщает агентство "Аки-press".

В городе Балыкчи также наблюдается большое скопление людей, они захватили муниципалитет и требуют отставки мэра.