При выступления оппозиции в Киргизии пострадали 24 человека

Участники митинга оппозиции в Киргизии захватили здание администрации Таласской области. Власти пообещали жестко пресечь неконституционные действия и направили в Талас дополнительные силы милиции. К вечеру МВД объявило, что ситуация в областном центре взята под контроль, а митингующие разогнаны с помощью спецсредств. Однако позднее очевидцы утверждали, что участникам акции вновь удалось захватить здание обладминистрации.

Министр внутренних дел Киргизии Молдомуса Конгантиев заявил, что после беспорядков в областном центре Талас все действия оппозиционного Объединенного народного движения являются незаконными, а попытки собрать намеченный на среду курултай (народный сход) будут пресечены. Оппозиция пока не сообщала, состоится ли курултай, но многие из его организаторов уже задержаны милицией.

Среди задержанных экс-премьер-министр, лидер Социал-демократической партии Алмазбек Атамбаев, который был соперником нынешнего президента Курманбека Бакиева на последних президентских выборах летом прошлого года.

"Я считаю все обозначенные курултаи незаконными. Если кто-то попробует их организовать, их действия будут пресечены", - приводит слова министра РИА "Новости".

Прокуратура сообщила, что в отношении организаторов беспорядков в Таласе возбуждены уголовные дела.

Глава МВД сообщил, что среди сотрудников милиции в Таласе есть раненые, но не назвал сколько. По данным государственного информационного агентства "Кабар", после столкновений между правоохранительными органами и митингующими в таласскую больницу доставили 24 пострадавших: люди госпитализированы в хирургическое отделение и отделение травматологии. Врачи отмечают, что за медицинской помощью обращаются люди, пострадавшие от слезоточивого газа во время разгона акции оппозиции.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил обеспокоенность беспорядками в Таласе и призвал стороны конфликта к спокойствию.