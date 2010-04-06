"Газпром" начал укладку труб Nord Stream по дну Балтики

"Газпром" начал работы по укладке газопровода Nord Stream ("Северный поток"), первая труба положена на дно Балтийского моря.

Об этом сообщили РИА «Новости» в газовом холдинге, сославшись на главу компании Алексея МИЛЛЕРА.

Глава "Газпрома" сообщил, что торжественные мероприятия, приуроченные к началу строительства, пройдут 9 апреля в районе города Выборг. В них примут участие высокопоставленные представители стран-участниц проекта и Еврокомиссии.

Газопровод Nord Stream протяженностью около 1,2 тысячи километров - принципиально новый маршрут экспорта российского газа в Европу. Запуск первой нитки пропускной способностью 27,5 миллиарда кубометров газа в год намечен на 2011 год. Строительство второй нитки к 2012 году позволит увеличить пропускную способность Nord Stream до 55 млрд. кубометров в год.