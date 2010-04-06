Поляки надеются на доступ к российским архивам по Катыни

Приезд премьер-министра РФ Владимира Путина в Катынь (Смоленская область) 7 апреля демонстрирует "новую тенденцию в российской исторической политике", заявил в понедельник генеральный секретарь польского Совета по охране памяти борьбы и мученичества Анджей Пшевозник журналистам.

"Сам факт, что премьер Российской Федерации Владимир Путин приедет в Катынь и почтит память жертв катынской трагедии - это огромное событие", - сказал Пшевозник, отметив, что "это место для нас поляков является святым".

Он надеется, что теперь Россия может открыть архивы, связанные с расстрелом в Катыни.

"Далее важны практические шаги, чтобы мы получили доступ к архивам, которые до сих пор были неизвестны, но являются значительными и важными для выяснения судеб всех людей, которые пали жертвами коммунистической системы. Это касается также и жертв катынского преступления", - приводит слова Пшевозника РИА "Новости".

Президент и премьер-министр Польши Лех Качиньский и Дональд Туск посетят Катынь в апреле, но в разные дни.

Туск прибудет в Катынь 7 апреля по приглашению Путина, сообщил ранее руководитель канцелярии польского премьера Томаш Арабский.

В свою очередь, руководитель канцелярии президента Польши Владыслав Стасяк сообщил, что Качиньский посетит Катынь в другой день - 10 апреля. По его словам, глава Польши прилетит в Катынь специальным правительственным самолетом вместе с родными погибших и ветеранами, которые не смогут поехать в Катынь спецпоездом 7 апреля.

Около 200 представителей катынских семей примет участие в мемориальных мероприятиях, посвященных 70-летию трагических событий в Катыни, приехав в Россию специальным поездом. В мероприятиях в Катыни также примут участие польские харцеры, молодежь и представители Вооруженных Сил.

Катынский расстрел - массовые казни польских граждан (в основном, пленных офицеров польской армии), осуществлённые весной 1940 года НКВД. Казни длились с начала апреля до середины мая. По данным, указанным в записке председателя КГБ Шелепина (1959), всего было расстреляно 21 857 человек, из них в Катыни 4 421 человек, в Старобельском лагере близ Харькова 3 820 человек, в Осташковском лагере (Калининская область) 6 311 человек и 7 305 человек в лагерях и тюрьмах Западной Украины и Западной Белоруссии.

Одновременно, по личному приказу Гитлера, аналогичные акции происходили и в оккупированной Польше. С 1 марта до конца мая там было арестовано около 3 тысяч видных поляков - учёных, фабрикантов, общественных деятелей и т. д. Все они были расстреляны под Варшавой.