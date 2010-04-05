Голландский фрегат освободил немецкий корабль от пиратов

Один из фрегатов военно-морского флота Нидерландов освободил немецкий корабль от сомалийских пиратов. Как сообщили представители министерства обороны Нидерландов, торговое судно Taipan с 15 членами команды на борту было захвачено сегодня утром в 800 км восточнее побережья Сомали. В результате действий морских пехотинцев были также арестованы 10 пиратов, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Associated Press.

В военном ведомстве Нидерландов уточнили, что экипаж спрятался в укрытие и не получил ранений. После освобождения торговое судно смогло продолжить плавание.