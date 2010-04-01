Американскому политику Украина напоминает «сыр в сэндвиче»

Своим уникальным расположением между Западом и Россией Украина напоминает сыр в сэндвиче. К такому сравнению в интервью еженедельнику «Комментарии:» прибегла директор департамента экономических отношений с Европой и ЕС в администрации Президента США Джорджа БУША Трейси МакКИББЕН.

«Начинка в сэндвиче не менее важна, чем хлеб», - отметила Т.МакКИББЕН, тем самым подчеркивая, что Украина всегда рассматривалась как страна, которая может быть мостом между Западом и Россией. «Она (Украина) имеет уникальную возможность показать, что позитивные отношения возможны и с Россией, и с США или ЕС. Вопрос выбора не стоит, и это всегда было основным моментом», - объяснила она.

В то же время Т.МакКИББЕН отметила, что в странах Восточной Европы не совсем правильно поняли так называемую перезагрузку отношений между Вашингтоном и Москвой.

По ее словам, позиция США подавалась так, что выходило, что «те государства, которые попадают в сферу влияния России, ставятся в ситуацию, в которой им приходится выбирать между США и Россией или Западом и Россией, или Европой и Россией».

На самом же деле, подчеркнула Т.Маккиббен, США придерживались той точки зрения, что для этих стран важно быть открытыми для сотрудничества как с США, так и с Россией.

«Мы хотели видеть демократические страны, государства, которые руководствуются рыночными принципами. И которые, в то же время, пользуются преимуществами естественных отношений - историческими и экономическими связями, коммерческими контактами. Нашей целью было никак не принуждение к выбору между США и Россией», - пояснила Т.МакКИББЕН.