Барак Обама неожиданно прибыл в Афганистан

Президент США Барак ОБАМА прибыл с неожиданным визитом в Афганистан, передает РИА Новости со ссылкой на корреспондента Wall Street Journal.

«Вертолет президента США приземлился вскоре после 20.00 по местному времени у президентского дворца в Кабуле в рамках не объявлявшегося заранее визита в Афганистан», - говорится в сообщении.

Президент прибыл на своем самолете в 19:25 по местному времени на авиабазу Баграм после ночного беспосадочного полета, продолжавшегося 12 часов 46 минут... Посадка была совершена в темноте. Президент 10 минут шел от самолета, после чего встретился с генералом Стэнли МАККРИСТАЛОМ и спецпосланником Карлом ЭЙКЕНБЕРРИ", - сообщил ккореспондент.

«После этого президент и сопровождающие его журналисты пересели на вертолет, доставивший их через 15 минут в Кабул», - отмечается в сообщении.