В Москве и Петербурге прошли митинги в защиту Байкала

В Москве прошел митинг в защиту озера Байкал и за закрытие Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Как сообщает корреспондент Газеты.ру, в акции, которую организовали Greenpeace и «Всемирный фонд защиты природы», приняли участие 300-350 человек.

К концу митинга, отметил корреспондент, участники акции выступили с антиправительственными лозунгами.

Ранее сообщалось, что в Петербурге на акцию в защиту Байкала вышли 500 человек.