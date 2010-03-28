В Москве и Петербурге прошли митинги в защиту Байкала
17:16, 28 марта 2010Мир
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Были и антиправительственные лозунги
В Москве прошел митинг в защиту озера Байкал и за закрытие Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Как сообщает корреспондент Газеты.ру, в акции, которую организовали Greenpeace и «Всемирный фонд защиты природы», приняли участие 300-350 человек.
К концу митинга, отметил корреспондент, участники акции выступили с антиправительственными лозунгами.
Ранее сообщалось, что в Петербурге на акцию в защиту Байкала вышли 500 человек.
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