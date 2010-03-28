Экологи заблокировали крупнейший угольный порт мира

Активисты движения по защите окружающей среды протестуют в гавани австралийского порта Ньюкасл, крупнейшего угольного порта мира, передает РИА "Новости" со ссылкой на Би-би-си.

Более 60 небольших байдарок, плотов и лодок спустились на воду в бухте порта, который расположен в 160 километрах к северу от Сиднея. Экологи таким образом выразили свое недовольство ростом угольной промышленности и "бездействием властей" в вопросах изменения климата.

Уголь экспортируется через порт Ньюкасл с 1831 г., в 2007-2008 финансовом году отсюда отправлено 89 млн. тонн угля.