23% поляков отложили за год до 1700 долларов (опрос)

Почти 70% граждан Польши в прошлом кризисном году, приведшем к росту безработицы и снижению темпа роста зарплат, не удалось отложить деньги на непредвиденные расходы или планируемые более дорогостоящие покупки.

По данным опроса GfK для газеты Rzeczpospolitа, средства на "черный день" в минувшем году отложили менее трети поляков, большинство из которых скопили не более 1700 долларов.

11% из 29% сумевших сохранить часть заработанного, отложили до 350 долларов.

12% отложили от 350 до 1700 долларов (по текущему курсу).

От 1700 до 3500 долларов удалось отложить 5% опрошенных, а от 3500 до 7000 долларов - только 1% граждан Польши.

4% поляков отказались сказать, сколько им удалось и удалось ли отложить деньги на "черный день" в прошлом году.

Почти 60% поляков считают, что в текущем году им вряд ли удастся сохранить часть из заработанных денег.

Собираются копить деньги в 2010 году 31% опрошенных, большинство из которых надеются отложить от 350 до 1700 долларов.

5% рассчитывают насобирать до 3500 долларов и 2% - до 7000 долларов.

Как сообщал УНИАН, несмотря на рост польской экономики в прошлом году, безработица впервые за последние 6 лет превысила 10%, достигнув в прошлом месяце почти 13%.

Из-за мирового экономического кризиса, повлекшего снижение темпов роста польского ВВП в прошлом году до 1,7% с 5% в 2008 году, в Польше также упали темпы роста зарплат.

По данным Государственного комитета статистики Польши, сбережения поляков на начало июля 2009 года составляли около 250 млрд. долларов, что равнозначно половине прошлогоднего ВВП страны.

Половину своих сбережений поляки держат в банках, более 40 млрд. долларов в акциях, госбумагах, инвестиционных и пенсионных фондах.

Согласно госстатистике, в 38-миллионной Польше каждая третья семья довольна своим материальным положением и имеет сбережения, в среднем, равные трем месячным зарплатам (средняя зарплата в стране – около 1 тыс. долл.).