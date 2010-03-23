Трубоукладчик для "Северного потока" отправился в Балтийское море

Судно-трубоукладчик по проекту Nord Stream ("Северный поток") отправилось в Балтийское море, где вскоре должно начаться строительство российско-германского газопровода. Об этом оператор проекта Nord Stream AG сообщил в пресс-релизе.

Трубоукладчик Castoro 6 принадлежит итальянской компании Saipem, которая, в частности, занималась прокладкой труб по дну Черного моря в рамках проекта "Голубой поток".

Работы по укладке труб начнутся в исключительной экономической зоне Швеции, примерно в 60 км от побережья шведского о.Готланд. В ходе работ для прокладки труб будут использоваться еще два судна - Castoro 10 у берегов Германии и Solitaire в Финском заливе.

16 марта, напоминает РосБизнесКонсалтинг, консорциум Nord Stream объявил о привлечении 3,9 млрд евро у акционеров проекта и международного консорциума банков. Это позволит приступить к укладке первой линии газопровода по графику, в апреле с.г.

Планируется, что строительство первой линии трубопровода "Северный поток" будет завершено в 2011 г. и в том же году начнется параллельное строительство второй линии, завершение которого намечено на 2012 г. Nord Stream в текущем году планирует повторно выйти на финансовые рынки для привлечения финансирования второй фазы строительства проекта.

"Северный поток" - новый маршрут экспорта российского газа в Европу. Газопровод пройдет через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район г.Выборг) до побережья Германии (район г.Грайфсвальд). Протяженность газопровода составит около 1,2 тыс. км. Ввод в эксплуатацию первой нитки "Северного потока" производительностью 27,5 млрд куб. м газа в год намечен на 2011 г.