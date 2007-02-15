Минобороны готово эвакуировать украинцев из Гвинеи

Министерство обороны Украины готово привлечь вертолеты миротворческого контингента в Либерии для эвакуации граждан Украины из Гвинеи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО сегодня журналистам во Львове.

“Мы готовы предоставить наши боевые вертолеты Ми-8, Ми-24, которые сейчас базируются в Либерии и выполняют другие задания на территории Либерии и Сьерра-Леоне. Если та напряженность, которая немножко уменьшилась, опять будет расти, мы будем реально помогать нашим гражданам и совместно с МИД организовывать их эвакуацию в безопасное место”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, встал вопрос о безопасности украинского Посольства в Гвинее и украинских граждан, которые находятся на территории этой страны.

Министр напомнил, что вчера в Гвинее произошли события, которые “со стороны напоминают военный переворот”.

Как сообщил А.ГРИЦЕНКО, Гвинея находится на расстоянии около 520 километров от базового лагеря украинского контингента в Либерии. Он сообщил, что создана рабочая группа под эгидой МИД, в которую вошли не только дипломаты, а также представители Генерального штаба ВСУ и Главного управления разведки.

А.ГРИЦЕНКО заверил, что в случае возникновения сложных ситуаций военные всегда готовы прийти на помощь гражданам Украины.

Как сообщал УНИАН, Президент Гвинеи Лансан КОНТЕ 13 февраля ввел военное положение в стране в ответ на выступления сторонников профсоюзов, которые настаивают на его отставке. Во время столкновений манифестантов с полицией погибло около 100 человек.