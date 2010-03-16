В Польше по дороге в банк исчезли почти $2 миллиона

В польском Вроцлаве по дороге в один из банков исчезли 5 млн. злотых.

По данным RMF, деньги были переданы работником Центра наличного обслуживания конвоиру, который прибыл за ними, но так и не доставил деньги к месту назначения.

"Деньги должны были быть доставлены во вроцлавский банк утром около 8 часов, но не были доставлены", - сказал пресс-секретарь полиции во Вроцлаве Павел ПЕТРИКОВСКИЙ.

Полиция создала специальную группу для расследования дела.