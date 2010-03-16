В Польше по дороге в банк исчезли почти $2 миллиона
15:00, 16 марта 2010Мир
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В польском Вроцлаве по дороге в один из банков исчезли 5 млн. злотых.
По данным RMF, деньги были переданы работником Центра наличного обслуживания конвоиру, который прибыл за ними, но так и не доставил деньги к месту назначения.
"Деньги должны были быть доставлены во вроцлавский банк утром около 8 часов, но не были доставлены", - сказал пресс-секретарь полиции во Вроцлаве Павел ПЕТРИКОВСКИЙ.
Полиция создала специальную группу для расследования дела.
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